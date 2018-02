Afrique du Sud: "discussions constructives" entre Zuma et son possible successeur

(Belga) Le président sud-africain Jacob Zuma, de plus en plus pressé de démissionner, et son probable successeur, Cyril Ramaphosa, ont eu des "discussions constructives" mardi soir, a annoncé le parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC).

A la suite de ces "discussions fructueuses et productives", l'ANC a décidé de reporter une réunion extraordinaire prévue mercredi, à l'occasion de laquelle il aurait pu forcer le président à quitter le pouvoir, a précisé le parti dans un communiqué. (Belga)