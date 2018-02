Afrique du Sud: le millier de mineurs commencent à remonter à la surface

(Belga) Plusieurs centaines de mineurs parmi le millier piégés sous terre depuis une trentaine d'heures en Afrique du Sud à la suite d'une coupure de courant sont remontés à la surface dans la nuit de jeudi à vendredi, a constaté une journaliste de l'AFP.

"Le courant a été rétabli" et les opérations pour secourir ont pu débuter, a déclaré à l'AFP un porte-parole de Sibanye Gold, James Wellsted. "Le premier monte-charge a ramené un premier groupe de mineurs", a-t-il ajouté. Au lever du jour, plusieurs bus transportant quelques centaines de mineurs avaient déjà quitté la mine de Beatrix, près de la ville de Welkom (centre), a constaté une journaliste de l'AFP. Les opérations de secours devaient se poursuivre encore environ une heure, le temps de remonter à la surface la totalité des 955 employés bloqués depuis mercredi soir, a précisé James Wellsted. Interrogé pour savoir s'il y avait des victimes, James Wellsted a répondu: "selon nos informations, personne ne s'est retrouvé en situation de détresse jusqu'à présent". Plusieurs ambulances ont cependant été dépêchées sur place dans la nuit, a constaté une journaliste de l'AFP. Les mineurs se sont retrouvés piégés sous terre à la suite d'une panne d'électricité consécutive à un violent orage mercredi soir, qui a provoqué l'arrêt des ascenseurs et empêché jeudi matin la remontée de l'équipe de nuit. Ils "ont vécu une expérience traumatique", a reconnu le porte-parole de la mine. De retour à l'air libre, ils devaient subir un examen médical et recevoir un soutien psychologique, ainsi que leurs familles. Certaines ont passé la nuit à l'entrée du puits, en attendant anxieuses des nouvelles de leurs proches. Les accidents miniers sont fréquents en Afrique du Sud, qui possède les mines les plus profondes au monde. En 2015, 77 personnes y sont mortes, selon la Chambre sud-africaine des mines. (Belga)