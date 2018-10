Afrique du sud: le Roux et Louw, de retour en club, manqueront la fin du Rugby Championship

L'entraîneur sud-africain des Springboks, Rassis Erasmus, avant le match de Rugby Championship face aux All Blacks, à Wellington en Nouvelle-Zélande, le 15 septembre 2018Marty MELVILLE

Willie le Roux et Francois Louw, retournés dans leurs clubs en Angleterre, ne disputeront pas les deux derniers matches du Rugby Championship contre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, a annoncé jeudi la Fédération sud-africaine de rugby.

Une liste préliminaire de 17 joueurs a été composée par le sélectionneur Rassie Erasmus, qui l'étendra à l'issue du week-end, alors que les Springboks, toujours en lice mathématiquement pour remporter leur premier tournoi de l'hémisphère sud après leur exploit en Nouvelle-Zélande (36-34), accueillent les Wallabies le 29 septembre et les All Blacks une semaine plus tard.

L'arrière le Roux, qui a joué les quatre premières rencontres du tournoi, et le troisième ligne Louw, deux fois titulaire et deux fois entré en jeu depuis le début de l'édition 2018, sont retournés jouer le championnat anglais (Premiership), respectivement aux Wasps et à Bath.

Le groupe préliminaire

Avants (10): Etzebeth, Kitshoff, Kolisi (cap.), Malherbe, Marx, Mostert, Mtawarira, Snyman, du Toit, Whiteley

Arrières (7): Dyantyi, Esterhuizen, Jantjies, de Klerk, Kolbe, Kriel, Pollard