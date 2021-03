Afrique du Sud: mort du roi zoulou Goodwill Zwelithini

(Belga) Goodwill Zwelithini, roi vénéré du peuple zoulou mais aussi figure controversée en Afrique du Sud, est mort vendredi à l'âge de 72 ans, a annoncé son bureau, après plusieurs semaines d'hospitalisation pour des complications liées initialement au diabète.

"C'est avec le plus grand chagrin que je dois informer la nation du décès de sa majesté le roi", déclare son bureau dans un communiqué. "Tragiquement, alors qu'il restait hospitalisé, la santé de sa majesté a empiré et il est décédé aux petites heures du matin". Ce roi sans pouvoir dans l'Afrique du Sud d'aujourd'hui exerçait pourtant une influence sur des millions de personnes de cette ethnie, la plus importante du pays, jouant un rôle essentiellement spirituel et cérémonial. Pendant ses 20 ans de règne, il a souvent suscité des scandales, en relançant par exemple un festival des jeunes filles vierges ou pour avoir qualifié les immigrés africains de "fourmis" et de "poux", attisant des attaques xénophobes dans le pays. Il avait aussi récemment tenu des propos favorables à la punition corporelle, suggérant qu'elle permet aux élèves de mieux travailler à l'école, ou estimé que l'homosexualité n'était "pas acceptable". Alors jeune homme de 23 ans, cet immense propriétaire terrien avait accédé au trône sous l'apartheid en 1971, après la mort de son père. En Afrique du Sud, les rois traditionnels sont reconnus par la Constitution et jouent un rôle symbolique souvent fort. (Belga)