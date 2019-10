Afrique du Sud: report du procès de l'ex-président Jacob Zuma

(Belga) Le début du procès de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma pour corruption dans une vieille affaire de contrat d'armement impliquant l'équipementier français Thales a été reporté mardi après la demande de l'ex-dirigeant de faire appel des poursuites qui le visent.

"M. Zuma voudrait exercer la totalité de ses droits constitutionnels, qui incluent le droit de faire appel", a déclaré son avocat Thabani Masuku devant la Haute Cour de Pietermaritzburg (est) où son procès pour corruption devait débuter mardi. L'audience a été ajournée par la juge Sharmaine Balton. La demande d'appel de Jacob Zuma sera entendue en novembre, selon le ministère public qui a annoncé qu'il allait s'y opposer, estimant qu'elle n'avait pas "de chance de succès". Jacob Zuma est soupçonné d'avoir touché 4 millions de rands (environ 240.000 euros au cours actuel) de pots-de-vin du groupe de défense Thales à la faveur d'un contrat d'armement de plus de 3 milliards d'euros conclu en 1999. Cette affaire a déjà connu de multiples rebondissements judiciaires. Les accusations lancées contre Jacob Zuma ont été suspendues puis rétablies à plusieurs reprises, au gré des recours et de décisions controversées du parquet général. Vendredi, la Haute Cour de Pietermaritzburg avait refusé, à l'unanimité, l'abandon des poursuites visant l'ancien président sud-africain (2009-2018) et Thales, ouvrant la voie au procès mardi. (Belga)