Afrique: l'action de l'État, clef pour relever croissance et emploi

(Belga) En Afrique, l'action de l'État est la clef pour relever les défis de la croissance, de l'emploi et de l'inégalité, avance le rapport conjoint de la Commission de l'Union africaine et du Centre de développement de l'OCDE, dévoilé mercredi. Il préconise de favoriser l'investissement intérieur, de diversifier les exportations, d'encourager la croissance verte, d'améliorer l'éducation ou encore de renforcer les systèmes de protection sociale.

L'Afrique a besoin de stratégies de développement plus cohérentes, qui mettent l'accent sur une meilleure action publique, pour pleinement relever les défis de la croissance, de l'emploi et des inégalités liés à l'émergence inédite que connaît le continent, selon cette analyse intitulée "Dynamiques du développement en Afrique en 2018". Depuis le début du siècle, l'Afrique est la deuxième région du monde à la croissance la plus rapide après l'Asie, avec un taux de croissance annuel moyen du produit intérieur brut (PIB) de 4,7% entre 2000 et 2017. Malgré tout, cette croissance n'a pas été suffisante pour enclencher des changements de fond. Par ailleurs, cette croissance est "irrégulière", souligne le rapport, puisqu'au cours de la période 2016-20, seuls trois pays, sur les 55 que compte le continent, devraient atteindre l'objectif d'un taux de croissance annuel moyen supérieur à 7%. Par ailleurs, cette croissance n'a pas créé suffisamment d'emplois décents, selon le rapport qui affirme qu'aujourd'hui, 282 millions d'individus occupent des emplois précaires et qu'à ce rythme, 66% des emplois resteront vulnérables en 2022, un taux bien supérieur à l'objectif des 41% pour 2023. Enfin, la croissance en Afrique a un effet plus faible sur la réduction des inégalités et l'amélioration du bien-être qu'ailleurs dans le monde. Malgré un recul de l'extrême pauvreté, celle-ci touche encore 35% de la population sur le continent soit 395 millions de personnes, selon le rapport. (Belga)