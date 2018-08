Afrique: les conflits ont peut-être tué 5 millions d'enfants

(Belga) Les conflits armés sur le continent africain, et les maladies et la faim qui en découlent, ont peut-être causé la mort de 5 millions d'enfants de moins de 5 ans entre 1995 et 2015, selon une étude publiée vendredi.

Parmi ceux-ci, environ trois millions étaient des nourrissons âgés de 12 mois ou moins, soit trois fois plus que les personnes directement tuées dans un conflit sur le continent. L'étude, publiée dans la revue médicale The Lancet, ne s'appuie pas sur un effectif réel, mais a comparé les données concernant 15.441 conflits dans lesquels près d'un million de personnes sont mortes, selon des chercheurs. Ils ont utilisé ces données pour calculer le risque qu'un enfant meure dans un rayon de 100 kilomètres d'un conflit armé et jusqu'à huit ans après. Ils ont ensuite estimé le nombre de décès d'enfants attribués aux nombreuses guerres en Afrique. Le chiffre de cinq millions est beaucoup plus élevé que les estimations précédentes, indiquent les auteurs, le Dr Eran Bendavid de l'Université de Stanford et ses collègues. "Des conflits armés plus fréquents et plus intenses que sur tout autre continent, se sont produits en Afrique au cours des 30 dernières années", écrivent-ils. "Cette analyse montre que les effets des conflits armés vont au-delà de la mort de combattants et de la dévastation physique : les conflits armés augmentent considérablement le risque de décès de jeunes enfants pendant une longue période". En plus de blesser directement des enfants, les conflits contribuent à la mort et au retard de croissance "pendant de nombreuses années et sur de vastes zones", a déclaré l'équipe. Ceci est le résultat de soins médicaux interrompus pour les femmes enceintes et les nouveau-nés, la propagation des maladies à mesure que les services sanitaires et les réseaux d'eau s'effondrent, du manque de médicaments et de la malnutrition qui survient lorsque les vivres sont épuisés. (Belga)