Agatha menace de toucher terre au Mexique en ouragan de catégorie 3

(Belga) L'ouragan Agatha se renforçait dimanche dans les eaux pacifiques du Mexique, se déplaçant vers la côte sud-ouest du pays, où il pourrait devenir un cyclone de catégorie 3, selon les prévisions du Service météorologique national mexicain (SMN).

Plusieurs heures auparavant, le Centre national des ouragans (NHC) des Etats-Unis, avait classé Agatha catégorie 1 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui compte 5 gradations. A 16H00 heure locale (23H00 HB), Agatha était montée en catégorie 2 et se trouvait à 295 km au sud-ouest de Puerto Angel au Mexique, avec des vents atteignant 175 km/h, tout en avançant vers le nord-est à la vitesse de 4 km/h, selon un dernier rapport du NHC. La température élevée de la mer, supérieure à 31 degrés au large des côtes des Etats d'Oaxaca et de Guerrero, dans le sud du Mexique, et la lenteur de son déplacement pourraient pousser Agatha jusqu'à la catégorie 3, avec des vents allant jusqu'à 200 km/h, a estimé Alejandra Méndez, une responsable du SMN. "Il est prévu que l'ouragan touche probablement terre en catégorie 3 entre Puerto Escondido et Huatulco, Oaxaca", a expliqué l'expert, qui s'attend à ce que l'impact se produise lundi après-midi. Le NHC a également estimé qu'Agatha "touchera terre lundi". L'ouragan provoquera de fortes pluies dans les régions des Etats du Chiapas et d'Oaxaca (sud) et dans les régions des Etats voisins de Guerrero et de Tabasco (sud-est), a indiqué le SMN. Il renforcera également l'entrée d'humidité en provenance du golfe du Mexique et de la mer des Caraïbes, provoquant de fortes pluies dans les Etats de Campeche, Quintana Roo, Veracruz et Yucatan, situés sur la côte est du pays. "Les précipitations pourraient provoquer des glissements de terrain, une augmentation du niveau des rivières ainsi que des inondations", a averti le SMN. (Belga)