Agression de Vendin-le-Vieil: démission du directeur de la prison

Le directeur de la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) a démissionné de ses fonctions, après l'agression à l'arme blanche jeudi de trois gardiens par l'islamiste allemand Christian Ganczarski, a-t-on appris lundi de sources concordantes.

"Il m'a indiqué que compte tenu de la situation, les conditions ne lui paraissaient plus réunies pour qu'il puisse diriger l'établissement avec sérénité. En conséquence, il (Richard Bauer) demandait à être relevé de son commandement sur Vendin-le-Vieil", a déclaré à l'AFP Alain Jégo, directeur interrégional des services pénitentiaires, alors que des opérations de blocage des prisons à l'appel de syndicats de surveillants, dont celle de Vendin, étaient en cours.

Sollicitée par l'AFP, la chancellerie a confirmé lundi matin la démission de M. Bauer, sans donner d'indication quant au calendrier de son remplacement à la tête de l'établissement.

Arrivé en 2011, M. Bauer se trouvait toujours au centre pénitentiaire lundi matin et "assurait ses fonctions", a précisé M. Jégo.

Les premières opérations de "blocage total" des prisons ont débuté lundi à l'aube à l'appel de syndicats de surveillants qui réclament plus de sécurité après l'agression de la semaine dernière à Vendin-le-Viel.

Plus d'une centaine de surveillants bloquaient "quasi totalement" celle de Vendin-le-Vieil, a constaté une journaliste de l'AFP. Un barrage constitué de palettes, pneus et de divers encombrants, érigé devant la prison, était toujours en feu vers 10H30.

Jeudi vers 16H00, le cerveau des attentats de Djerba de 2002, l'islamiste allemand Christian Ganczarski, avait agressé et légèrement blessé trois surveillants de cette prison de haute sécurité qui doit accueillir en février Salah Abdeslam pendant la tenue de son procès à Bruxelles.

L'homme, qui a frappé en criant "Allah Akbar", a utilisé "un ciseau à bouts ronds et une lame de rasoir", selon Alain Jégo, directeur interrégional des services pénitentiaires. Selon une source syndicale présente lors de l'agression, il s'agirait plutôt d'un couteau de cantine aiguisé et non d'une lame de rasoir.

