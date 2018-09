Agressions sexuelles: Bill Cosby passera au moins trois ans en prison

"Victoire", "libération", "justice", "un grand jour": les victimes présumées de Bill Cosby ont dit leur soulagement après la condamnation mardi de l'acteur américain à au moins 3 ans en prison, même s'il a fait savoir qu'il ira en appel.

"Aujourd'hui, je ressens une victoire dans mon coeur et mon âme après cette condamnation", a déclaré Sarita Butterfield, qui affirme avoir été violée en 1978 dans la maison que Bill Cosby possède dans le Massachusetts.



"Je me sens libre", a-t-elle dit lors d'une conférence de presse organisée à Norristown (Pennsylvanie), où Bill Cosby a été condamné mardi à une peine de 3 à 10 ans d'emprisonnement pour l'agression sexuelle d'Andrea Constand en 2004 - la seule femme pour qui les faits rapportés n'étaient pas prescrits.



Présente au tribunal, Andrea Constand a refusé de s'exprimer après la condamnation du créateur et héros du "Cosby Show".



"Je voulais 30 ans", a déclaré, à la sortie du tribunal, Chelan Lasha, qui affirme avoir été agressée sexuellement par Bill Cosby et avait témoigné lors du procès. "Mais je suis très heureuse de savoir que M. Cosby va passer du temps en prison, qu'on peut l'atteindre, comme il nous a atteintes."



L'acteur américain a été immédiatement placé en détention. Au prononcé de la peine, qui devra être exécutée à l'isolement, le comédien de 81 ans, reconnu coupable par un jury en avril, n'a pas réagi.



Bill Cosby pourra formuler une demande de libération conditionnelle après au moins trois ans de détention, requête qui sera examinée par une commission spéciale.



Si elle est rejetée, sa requête pourra être renouvelée mais l'acteur sera susceptible, si toutes ses demandes sont rejetées, de passer dix ans en prison au total.





Cosby en appel ?



Dès le prononcé, le principal avocat du créateur et héros du "Cosby Show" a indiqué qu'il allait faire appel et demandé que son client soit laissé en liberté sous caution dans l'attente de l'examen de cet appel.



Une demande rejetée par le magistrat. Immédiatement après, Bill Cosby est sorti menotté de la salle d'audience, en bras de chemise et portant ses célèbres bretelles.



"Nul n'est au-dessus des lois", avait dit le juge lors de la lecture de son jugement.



"M. Cosby va très bien", a assuré son porte-parole, Andrew Wyatt. Il "tient bien le coup", et "sait que Dieu veille sur lui. Il sait que ce sont des mensonges."



Andrew Wyatt a indiqué que la défense allait former de nouveaux recours pour contester des points de la procédure.



Avant le prononcé de la peine, la défense avait déposé un recours pour demander que Bill Cosby puisse effectuer sa peine assigné à résidence, demande rejetée par le ministère public.



Cette peine de 3 à 10 ans est sensiblement inférieure aux 30 années de réclusion criminelle qu'encourait initialement Bill Cosby.



Les trois chefs d'accusation ayant été réunis en un seul, l'octogénaire ne risquait, au maximum, plus que 10 ans de prison.





Un tournant pour #MeToo ?



Même s'il va en appel, c'est une étape de plus dans la descente aux enfers que l'acteur connaît depuis 2014.



Respecté, adulé même par certains, primé, bardé de diplômes honorifiques, riche, il y a encore trois ans, Bill Cosby demeurait l'une des figures morales les plus importantes de la communauté noire aux Etats-Unis.



Depuis, plus de soixante femmes sont sorties de leur silence pour raconter leur agression sexuelle présumée commise par le "père de l'Amérique", entré dans les foyers du monde entier en 1984 sous le nom de Cliff Huxtable, patriarche du "Cosby Show".



Les faits allégués étaient anciens et un seul dossier, passé lui-même à un cheveu de la prescription, a fait l'objet de poursuites pénales, celui d'Andrea Constand.



"Durant des décennies", Bill Cosby "s'est caché derrière un personnage, le Dr Cliff Huxtable", a déclaré le procureur du comté de Montogmery, Kevin Steele, lors d'une conférence de presse.



"C'était de la fiction", "mais beaucoup de gens croyaient que c'était ce qu'il était vraiment."



"Bill Cosby a finalement été démasqué et nous avons vu le véritable homme alors qu'il était emmené en prison."



Cette peine est un premier jalon d'importance pour les mouvements #MeToo et Time's Up, même si Bill Cosby a été inculpé en décembre 2015, deux ans avant l'éclatement de l'affaire Weinstein.



Il faudra cependant attendre l'issue du procès d'Harvey Weinstein, dont la date n'est pas encore connue, pour savoir si le vent a vraiment commencé à tourner sur le terrain judiciaire.



A ce jour, mis à part Harvey Weinstein, aucun des hommes de pouvoir mis en cause depuis un an n'a fait l'objet de poursuites judiciaires.