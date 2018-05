Agressions sexuelles: le cinéaste James Toback ne sera pas poursuivi à Los Angeles

James Toback, lors de la présentation de "The Private Life of a Modern Woman" au festival de Venise, le 3 septembre 2017Filippo MONTEFORTE

Le réalisateur James Toback, accusé par une quarantaine de femmes de harcèlement et agressions sexuelles commises sur plusieurs décennies, ne sera pas poursuivi par la procureure de Los Angeles au vu des plaintes actuelles contre lui.

Le bureau de la procureure de Los Angeles Jackie Lacey a transmis à l'AFP lundi les rapports d'évaluations portant sur les accusations de cinq femmes, sur des agressions présumées entre 1978 et 2008, mais les poursuites sont rejetées essentiellement à cause de la prescription des faits.

L'une des victimes, identifiée comme "Jane Doe 5", (l'équivalent de Mme X aux Etats-Unis, ndlr) accuse le cinéaste de 73 ans d'avoir frotté "son entrejambe sur sa jambe nue jusqu'à ce qu'il éjacule" lors d'une entrevue en 2008. Mais "elle ne s'est pas présentée à une interview prévue avec notre bureau", a expliqué le bureau de la procureure.

Une autre victime, une actrice nommée "Jane Doe 4", affirme que le réalisateur s'est masturbé quatre fois, en l'espace de plusieurs heures, en se frottant contre sa jambe lors d'une entrevue à l'hôtel Beverly Hills en 1993.

Elle a dit avoir "peur de lui", tout comme "Jane Doe 3", qui s'est retrouvée seule avec le réalisateur dans un bâtiment en 2008, alors qu'elle pensait l'avoir accompagné à une projection de cinéma.

Il lui aurait intimé de se masturber et aurait également frotté son pénis contre sa jambe.

Le bureau de la procureure souligne que "les faits sont prescrits au bout d'un an" pour ces délits et que "les poursuites sont donc rejetées".

M. Toback est scénariste et réalisateur depuis 1974. Son film le plus récent "The Private Life of a Modern Woman", avec Sienna Miller, a été présenté au festival du film de Venise.