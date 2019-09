Agressions: un procureur américain accuse l'Eglise catholique d'avoir fermé les yeux

(Belga) Un procureur général américain a accusé vendredi l'Eglise catholique d'avoir fermé les yeux sur des abus sexuels commis par plus de 150 prêtres ou membres du clergé sur des mineurs dans l'Etat du Missouri et a ordonné le renvoi de douze d'entre eux devant un tribunal.

"Durant des décennies, et malgré des signalements crédibles d'agressions, l'Eglise a refusé de reconnaître les victimes et a plutôt concentré ses efforts sur la protection des prêtres" a fustigé le procureur général de l'Etat du Missouri Eric Schmitt lors d'une conférence de presse. Une enquête d'un an a révélé que 163 prêtres ou autres membres du clergé de quatre diocèses étaient accusés d'agressions sexuelle, viols ou comportements inappropriés sur des mineurs. "La réponse classique à des signalements d'agressions par des responsables de l'Eglise était de forcer le prêtre à suivre un traitement temporaire, puis de le réaffecter à une autre paroisse" a indiqué le procureur, précisant que les membres des paroisses n'étaient pas informés de la raison pour laquelle les prêtres étaient mutés. "Au mieux, les victimes se voyaient proposer une aide psychologique limitée" a-t-il déclaré. Parmi les prêtres accusés, 80 sont décédés, mais le procureur général a annoncé avoir renvoyé douze hommes devant un tribunal. Depuis la publication, en août 2018, d'un rapport choc sur des décennies d'agressions sexuelles en Pennsylvanie, de nombreux Etats ont relancé des enquêtes pour mettre au jour les abus causés au sein de l'Eglise et obliger la hiérarchie catholique à ouvrir ses archives. Face à la multiplication des scandales, le pape François a décidé en mai un changement de la loi canonique, qui rend obligatoire le signalement des soupçons d'agression sexuelle et renforce le système d'alerte par les victimes présumées. (Belga)