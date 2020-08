Airbnb dépose un dossier confidentiel d'entrée en Bourse

(Belga) La plateforme de location de logements entre particuliers Airbnb a déposé mercredi un dossier confidentiel auprès du gendarme de la Bourse américaine, la SEC, le début d'un long processus pour être cotée à Wall Street.

Le groupe californien n'a pas divulgué d'informations financières ni précisé combien de titres seraient mis sur le marché. Airbnb avait officiellement fait part en septembre dernier de son intention d'entrer en Bourse courant 2020. Mais il avait dû mettre ses projets en suspens en raison de la pandémie de Covid-19, qui a lourdement pesé sur ses activités. Début mai, l'entreprise a annoncé le licenciement d'environ 25% de ses 7.500 employés dans le monde. "Nous traversons collectivement la crise la plus douloureuse de notre vie", avait alors déclaré Brian Chesky, cofondateur de l'entreprise. En avril, en plein marasme à cause des nombreuses annulations et de la crise du tourisme liée à la crise sanitaire, elle avait levé 1 milliard de dollars auprès de fonds d'investissement. La société valait alors 18 milliards de dollars, selon la chaîne économique américaine CNBC, bien en-deçà des 35 milliards estimés avant la pandémie. En juin, Airbnb a repris espoir grâce à la reprise des séjours courts et à proximité de chez soi. "Nos données montrent que le secteur commence à rebondir", avait assuré la plateforme. Permise depuis 2012 par une loi américaine et élargie en 2017 aux grosses entreprises par la SEC, la procédure confidentielle vise à favoriser les introductions en Bourse sans avoir à révéler publiquement certaines informations financières, du moins pas avant un stade avancé. (Belga)