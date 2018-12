Al Gore juge "insultante" la position de son pays à Katowice

(Belga) L'ancien vice-président américain Al Gore, prix Nobel de la paix 2007, a jugé mardi "insultante" la position des Etats-Unis, de l'Arabie saoudite et de la Russie à la COP24, à Katowice, en Pologne.

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), avec qui M. Gore avait partagé le Nobel, "vient d'être insulté par les gouvernements des Etats-unis, d'Arabie saoudite et de Russie", a estimé l'ex-responsable démocrate dans un discours au Forum du prix Nobel de la paix à Oslo. A la 24e Conférence de l'Onu sur le climat (COP24) à Katowice (sud de la Pologne), Etats-Unis, Arabie Saoudite, Russie ainsi que le Koweit ont plaidé ce week-end pour que les délégations "prennent note" du dernier rapport alarmant du Giec. Les Etats insulaires, soutenus notamment par l'UE et les Pays les moins avancés, insistaient, eux, pour que l'assemblée "accueille favorablement" le texte. Selon ce rapport, il faut réduire de près de 50% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 2010 si le monde veut limiter le réchauffement à +1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle et éviter une planète à +2°C qui subirait plus d'événements météo extrêmes. "Pour les trois plus gros producteurs d'hydrocarbures de la planète, c'était, pour ainsi dire, dérangeant d'accueillir favorablement les faits scientifiques", a ajouté M. Gore, auteur du documentaire "Une vérité qui dérange" sur le dérèglement climatique. En 2007, le comité Nobel norvégien avait récompensé M. Gore et le Giec "pour leurs efforts de collecte et de diffusion des connaissances sur les changements climatiques provoqués par l'homme et pour avoir posé les fondements pour les mesures nécessaires à la lutte contre ces changements".