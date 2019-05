Al Jazeera suspend deux reporters pour une vidéo controversée sur l'Holocauste

(Belga) La télévision qatarie Al Jazeera a annoncé dimanche la suspension de deux journalistes qui avaient lancé des affirmations controversées sur l'Holocauste dans une vidéo.

La vidéo a également été retirée du site en ligne d'Al Jazeera en arabe AJ+, où elle avait été postée le 18 mai, ainsi que de tous les comptes du groupe sur les réseaux sociaux car "elle contrevient aux règles éditoriales", a indiqué la direction d'Al Jazeera dans un communiqué. Dans la vidéo, les deux journalistes affirmaient que la "narration" sur les Nazis ayant tué six millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) avait été "adoptée par le mouvement sioniste". Six millions de Juifs ont été exterminés par les Nazis durant cette période notamment dans des camps de la mort comme Auschwitz. Dans la vidéo, des images montrant les persécutions subies par les Juifs sous le régime nazi ainsi que des photos de ceux ayant été exécutés, étaient accompagnées d'un commentaire interrogeant: "Pourquoi se concentre-t-on uniquement sur eux? ". La vidéo reconnaît que "les Juifs, avec d'autres, ont fait face à une politique de persécutions systématiques qui a culminé avec la Solution finale". Mais le commentaire suggère ensuite que les Juifs ont réussi à "mettre l'accent" sur leurs souffrances grâce à ce que les auteurs qualifient d'accès "à des ressources financières et aux médias". "Al Jazeera désavoue complètement ce contenu offensant et réitère que le groupe ne tolèrera pas ce genre de production", a déclaré le directeur de la division digitale du groupe qatari, Yasser Bichr. Il a demandé à ce que les journalistes soient obligés de suivre un stage antidiscrimination. (Belga)