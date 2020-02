Al-Qaïda dans la péninsule arabique confirme la mort de son chef, désigne un successeur -2

(Belga) Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa) a confirmé dimanche le décès de son chef, deux semaines après l'annonce par les États-Unis de sa mort dans une frappe de drone américaine au Yémen, selon un communiqué du centre américain de surveillance des sites islamistes SITE.

L'organisation djihadiste a confirmé la mort de Qassem al-Rimi, dans un discours diffusé dimanche, et a annoncé que "Khaled ben Omar Batarfi est le nouveau chef d'Aqpa", a indiqué SITE. Le président américain Donald Trump avait annoncé le 6 février que les États-Unis avaient "éliminé" Qassem al-Rimi, quelques jours après la revendication par le groupe djihadiste d'une fusillade perpétrée début décembre dans la base aéronavale américaine de Pensacola en Floride. Trois marins américains avaient été tués par un sous-lieutenant de l'armée de l'Air saoudienne dans cette attaque. Washington considère Aqpa, basé au Yémen, comme la branche la plus dangereuse du réseau djihadiste. "Khaled Batarfi est apparu dans de nombreuses vidéos d'Aqpa au cours des dernières années. Bien que son rôle n'ait jamais été révélé, il est apparu comme étant l'adjoint de Rimi et le porte-parole du groupe", a ajouté SITE. Les États-Unis ont intensifié les attaques contre Aqpa depuis l'entrée en fonction de Donald Trump en 2017. Sous le commandement de Rimi, Aqpa a profité du chaos entraîné par la guerre du Yémen, et a renforcé son emprise dans le sud et le sud-est du pays. (Belga)