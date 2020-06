Al Sharpton, figure controversée de la lutte pour la justice raciale

Al Sharpton, le 2 juin 2020 à New YorkScott Heins

Figure de la lutte contre les inégalités raciales depuis un demi-siècle, mais aussi personnalité politique et médiatique controversée, le révérend new-yorkais Al Sharpton prononcera jeudi un éloge funèbre pour George Floyd à Minneapolis lors d'une cérémonie diffusée sur toutes les télévisions américaines.

Animateur de télé et de radio, le pasteur baptiste de 65 ans n'est jamais plus à l'aise que sur scène, sous le feu des projecteurs.

Lui qui commença à prêcher dès l'âge de 4 ans fonda un mouvement national de jeunes contre le racisme à 16 ans et n'a cessé depuis de cultiver ses talents d'orateur, briguant notamment des mandats de sénateur, de maire de New York ou même l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine de 2004. Sans jamais l'emporter.

S'il ne prétend plus désormais à aucun mandat, faire bonne figure devant sa puissante organisation, le National Action Network, est toujours un exercice obligé pour les candidats démocrates à la Maison Blanche.

Lui qui contribua à catalyser le mouvement "Black Lives Matter" (Les vies noires comptent) en menant les manifestations dénonçant la mort d'Eric Garner -- asphyxié par la police new-yorkaise en 2014 et dont il prononça également l'éloge funèbre -- voudrait être la voix de référence contre le racisme et les extrémismes.

- Controverses -

Mais beaucoup de controverses collent à la peau de ce militant de la première heure, victime d'une tentative d'assassinat en 1991, poignardé par un homme blanc alors qu'il s'apprêtait à prendre la tête d'une manifestation dénonçant l'assassinat d'un jeune noir par des hommes blancs à Brooklyn.

La plus célèbre, l'affaire Tawana Brawley, lui vaut encore aujourd'hui de nombreux détracteurs. En 1987, celle qui était alors adolescente avait affirmé avoir été kidnappée, violée et droguée par des hommes blancs. Elle avait été retrouvée dans un sac poubelle quelques jours après avoir disparu de son domicile, au nord de New York.

M. Sharpton présenta avec acharnement cette affaire ultra-médiatisée comme emblématique du racisme américain, même après qu'il fut établi qu'elle avait menti pour échapper aux sévices de son beau-père.

Celui qui se dit inspiré tant par Jesse Jackson que par James Brown -- le parrain de la soul l'adopta comme filleul -- ne semble toujours rien regretter.

Cette affaire "définit ma carrière, car j'ai refusé de plier, malgré les pressions. J'ai défendu une jeune fille, et si je devais le refaire, je le referai", écrivait-il dans son livre "Al on America" (2002).

Al Sharpton a aussi été accusé de détournement de fonds, sans être condamné, et mis en cause pour fraude fiscale en 2014.

Désormais, il se veut assagi, soucieux surtout de défendre l'héritage de Martin Luther King face à Donald Trump, qui qualifia le révérend d'"escroc" sur Twitter en 2019.

Et il espère que les larges manifestations déclenchées par la mort de George Floyd permettront enfin d'obtenir plus de justice raciale aux Etats-Unis.

"Jamais on n'avait vu autant de gens de races et de sexes différents se rassembler ainsi", a-t-il indiqué jeudi sur la chaîne MSNBC.