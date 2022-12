Albanie: un chef de l'opposition agressé lors d'une manifestation anti-gouvernementale

Le chef du Parti démocratique (opposition) a été agressé, mardi à Tirana, lors d'une manifestation antigouvernementale organisée près du lieu où se déroule le sommet UE-Balkans occidentaux, selon la police.

Sali Berisha, ancien président et Premier ministre albanais, 78 ans, était mardi à la tête de plusieurs centaines de manifestants qui se dirigeaient vers la zone où se tient le sommet, lorsqu'un homme, âgé de 31 ans, l'a approché et lui a donné un coup de poing au visage.

Les médias ont diffusé des images de l'agression. Berisha a, en dépit de l'incident, continué à s'adresser à ses sympathisants. "L'incident a eu lieu à 12H25 (11H25 GMT) lors d'une manifestation de l'opposition", a précisé la police dans un communiqué. "Une enquête a été ouverte à l'encontre du citoyen (qui a agressé M. Berisha, NDLR), I. SH., 31 ans", a ajouté la police identifiant l'agresseur par ses initiales. D'après les premières informations fournies par la police "il s'agît d'un consommateur de stupéfiants qui a déjà eu des problèmes avec la justice", selon la police. Il a été immédiatement maîtrisé par des gardes du corps et roué de coups, selon des témoins sur place. "Il s'agit d'un acte criminel fomenté par la police de l'Etat", a de son côté affirmé M. Berisha.

L'opposition protestait pour sensibiliser les dirigeants européens sur la corruption présumée du Premier ministre Edi Rama et de son Parti socialiste (au pouvoir). L'opposition l'accuse d'avoir plongé l'Albanie dans la corruption, la pauvreté et la crise économique. Edi Rama, qui a condamné "sans équivoque un acte de violence injustifiable", rejette ces accusations. "La violence n'a pas été, n'est pas et ne sera jamais un outil pour résoudre un problème (...),quiconque en fait usage doit faire face à la force de la loi", a estimé M. Rama dans un communiqué.