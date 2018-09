Album posthume du chanteur américain de soul Charles Bradley

Le chanteur de soul Charles Bradley, sur scène à New York, le 2 juin 2017 Nicholas Hunt

Un album posthume de Charles Bradley, chanteur de soul américain décédé l'année dernière, sortira en novembre, a annoncé jeudi son label.

Selon Daptone Records, l'album "Black Velvet", composé de dix morceaux enregistrés en studio encore jamais diffusés et choisis par ses amis et sa famille, sera dans les bacs le 9 novembre, soit quatre jours avant la date du 70ème anniversaire de sa naissance.

La maison de disques a diffusé une première chanson, "I Feel a Change", dans laquelle Charles Bradley pose sa belle et puissante voix sur un rythme soul régulier.

Né en Floride, dans le sud-est des Etats-Unis, Charles Bradley grandit à New York où il découvre le "parrain" de la soul James Brown au légendaire Apollo Theater de Harlem.

Il se lance alors dans une carrière de chanteur de reprises de son idole, allant jusqu'à copier sa garde-robe et à imiter le style de James Brown sur scène.

Mais, malgré sa voix puissante qui rappelle celle d'Otis Redding, il a du mal à joindre les deux bouts.

Et c'est son premier album, sorti en 2011, qui lui vaut un début de notoriété tardive, à plus de 60 ans.

Son dernier album, "Changes", lui a permis de toucher un plus large public et a figuré sur la liste des "meilleurs albums de l'année 2016" de nombreux magazines spécialisés.

L'artiste s'est éteint en septembre 2017 à Brooklyn, des suites d'un cancer.