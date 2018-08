Aléna: Canadiens et Américains entrent dans le vif du sujet mercredi

(Belga) Les négociateurs canadiens et américains devaient se pencher mercredi matin sur "les détails" des "enjeux" qui bloquent la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain (Aléna), a déclaré mardi la cheffe de la diplomatie canadienne, Chrystia Freeland, après avoir rencontré à Washington le Représentant américain au Commerce.

L'accord conclu par Washington et Mexico, annoncé lundi par le président Donald Trump, "prépare le terrain" pour un nouveau traité commercial nord-américain, grâce notamment aux "compromis assez difficiles" du Mexique sur le travail et les règles d'origines des automobiles, a estimé la ministre des Affaires étrangères du Canada. A peine arrivée d'Europe, où elle a écourté sine die une mini-tournée diplomatique, Mme Freeland s'est entretenue mardi après-midi pendant environ une heure avec le Représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer. Il a eu "une attitude positive et constructive", a-t-elle indiqué à la presse à la sortie de ce premier entretien auquel prenait également part le plus proche conseiller du Premier ministre Justin Trudeau, Gerald Butts, tout juste arrivé d'Ottawa. "Nous avons décidé d'avoir des conversations plus en détail au niveau des enjeux spécifiques demain (mercredi, ndlr) matin", a-t-elle ajouté. D'ici là, les négociateurs canadiens doivent rencontrer leurs homologues mexicains "ce soir" (mardi) dans la capitale américaine, a indiqué la ministre canadienne. "Nous espérons le meilleur, mais nous sommes toujours prêts à tous les scénarios", a fait valoir Mme Freeland.