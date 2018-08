Aléna: Ottawa ne signera un accord que s'il "est bon pour le Canada"

(Belga) Le Premier ministre Justin Trudeau a promis mardi de défendre le secteur laitier canadien dans la renégociation du traité de libre-échange nord-américain (Aléna) et a prévenu qu'il ne signerait un accord avec les Etats-Unis et le Mexique, que s'il est "bon pour le Canada".

"Nous allons travailler de bonne foi, de façon constructive (...) mais nous n'allons signer qu'un accord qui est bon pour le Canada", a-t-il déclaré lors d'un point de presse en banlieue de Montréal. M. Trudeau a expliqué que son équipe de négociateurs, dirigée par sa ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland, "est actuellement à Washington pour examiner en profondeur les progrès réalisés" entre les Etats-Unis et le Mexique. Il a notamment souligné les "progrès très positifs notamment dans l'automobile". Il a souligné qu'il "défendrait" le système de la "gestion de l'offre" qui protège le puissant secteur laitier canadien et dont la Maison Blanche réclame le démantèlement. "Ma position sur la défense de la gestion de l'offre n'a pas changé", a-t-il insisté. "Nous défendrons la gestion de l'offre", un système par lequel Ottawa contrôle la production et le prix du lait produit par les éleveurs canadiens grâce à des quotas annuels, qui leur assurent des revenus stables et prévisibles. (Belga)