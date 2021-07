Importantes recherches après l'enlèvement d'un garçon de huit ans en Bretagne

Le plan alerte enlèvement a été déclenché et d'importants moyens de recherche étaient toujours mis en place samedi pour retrouver Dewi, un petit garçon de huit ans atteint de surdité, enlevé la veille par son père à Lannion (Côtes-d'Armor).

Vendredi matin, à la Maison du département de Lannion, où le père voyait son fils, le kidnapping s'est déroulé "sans violences physiques sur des tiers", a déclaré à l'AFP Bertrand Leclerc, procureur de Saint-Brieuc. Le rapt "a été fait brusquement en surprenant la vigilance des personnes chargées de surveiller le droit de visite et de raccompagner l’enfant dans sa famille d'accueil".

"Le père, qui avait l’enfant dans les bras, s’est enfui brusquement jusqu'à un véhicule avec lequel il était arrivé et a pris la fuite de manière assez soudaine avec une grande précipitation", d'après la même source.

La mère de l'enfant est décédée quelques mois après sa naissance.

Le ravisseur présumé, 38 ans, présente des antécédents judiciaires qui ne sont toutefois pas "considérables", selon le procureur.

"Il avait un droit de visite mais comme on dit +médiatisé+, c’est-à-dire qu'on ne le laissait pas seul avec l’enfant justement pour éviter qu’il puisse le récupérer", a dit M. Leclerc, précisant que le père et l'enfant "sont connus des juges et des services sociaux".

Le dispositif de gendarmerie a été revu à la hausse samedi matin avec 50 gendarmes des Côtes-d'Armor pour les opérations de recherches et de renseignements, avec un hélicoptère et une équipe cynophile venue de Rennes, a-t-on appris auprès des gendarmes. Le véhicule du père a été retrouvé à Lannion, d'après les gendarmes, précisant que le ravisseur présumé est originaire de la région rennaise.

Comme le prévoit le protocole, le message alerte enlèvement était largement diffusé sur de nombreux supports médiatiques samedi.

"Dewi, garçon de 8 ans, type européen, atteint de surdité, 1M35, cheveux blonds mi-longs, vêtu d'un jean et d'un manteau bleu marine (photo à 4 ans), a été enlevé le 30 juillet 2021, à Lannion (22), vers 11h15, par son père qui ne peut le voir seul. Celui-ci, 38 ans, 1m65/1M70, cheveux longs bruns, est vêtu au moment des faits, d'un pantalon beige/gris, de baskets beiges/grises et d’un bonnet", détaille l'alerte du ministère de la Justice.

"Il est susceptible de circuler à pied avec l’enfant", selon la même source.

Les personnes qui localiseraient "l’enfant ou le suspect" sont invitées "à appeler immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à: alerte.enlevement@interieur.gouv.fr". Une photo plus récente de Dewi a été diffusée à la mi-journée.

L'enquête judiciaire est confiée à la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) tandis que la Direction interrégionale de la PJ de Rennes est chargée de chapeauter les investigations judiciaires, d'après le parquet de Saint-Brieuc.

- Dernière alerte enlèvement en avril -

Le plan "Alerte enlèvement" est un dispositif d'alerte massive et immédiate déployé pour aider à la recherche d'un enfant présumé enlevé. Il est largement inspiré du plan "Amber Alert", créé au Texas en 1996, après l'enlèvement et l'assassinat de la petite Amber Hagerman.

Adopté en France en février 2006, il consiste à mobiliser la population dans la recherche de l'enfant et de son ravisseur. L'alerte de samedi est la 25eme. Une 26eme alerte avait été déclenchée en 2008 mais levée avant même sa diffusion, l'enfant ayant été retrouvé à Nantes.

La dernière alerte enlèvement remonte à avril dernier pour l'enlèvement de la petite Mia. La petite fille, qui était confiée à sa grand-mère, avait été kidnappée dans les Vosges par trois hommes à l'initiative de sa mère. L'enfant et sa mère avaient été retrouvées cinq jours plus tard dans un squat en Suisse, saines et sauves.

Il n'est activé que si plusieurs critères sont réunis: il faut un enlèvement avéré et pas une simple disparition, la victime doit être mineure, son intégrité physique ou sa vie doivent être en danger et des éléments d'information doivent permettre de la localiser.