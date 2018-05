ALERTE ROUGE: le Kilauea et ses nuages de cendre menacent la vie des Hawaïens

Un énorme nuage de cendres volcaniques a jailli mardi du volcan hawaïen Kilauea, incitant les autorités à émettre une alerte rouge pour l'aviation face à la forte probabilité d'éruption.

Ce niveau d'alerte "signifie danger immédiat pour la santé, alors prenez des mesures pour limiter toute exposition", a déclaré l'agence de Protection civile dans un communiqué. "C'est une situation grave qui affecte toute la population exposée", a ajouté cette source, précisant que les problèmes de santé peuvent être l'étouffement et l'incapacité de respirer. Selon la protection civile, le nuage atteint 3.000 à 3.600 mètres de hauteur. Le département a également mis en garde la population locale contre des problèmes respiratoires, la qualité de l'air étant affectée par le nuage volcanique. Ce nouveau nuage de cendres apparaît peu après une nouvelle fissure ouverte sur la Grande Ile d'Hawai, où se trouve le cratère, portant à 20 le nombre total de failles débordantes de lave, causées par l'éruption du volcan le 3 mai. Jusqu'à maintenant, 40 maisons ou bâtiments ont été détruits par la coulée de lave. Selon les scientifiques, si le niveau de lave continue de baisser dans le cratère, il y aura probablement d'autres fissures dues aux coulées de lave, accompagnées de fumées toxiques. Les scientifiques ont averti du risque d'éruption volcanique majeure. Le volcan Kilauea est l'un des plus actifs au monde et l'un des cinq volcans d'Hawaï.