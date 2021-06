Alexander De Croo évoque sa relation avec Joe Biden: "C’est quelqu’un de très chaleureux"

Le Premier ministre se réjouit de la relation "clairement plus apaisée" avec Joe Biden.

Accueilli dimanche par le Premier ministre belge Alexander De Croo, Joe Biden participe au sommet de l’Otan à Bruxelles. Des retrouvailles qui sont pour les alliés l’occasion de tourner la page de quatre années marquées par les critiques de Donald Trump contre les Européens, accusés de vivre aux crochets de leur protecteur.



Alexander De Croo a évoqué au micro de RTLINFO cette relation renouvelée avec les États-Unis, la qualifiant notamment de "plus apaisée" et "tournée vers le futur". Contrairement à son prédécesseur, Joe Biden adresse un message de soutien à l’OTAN. "Les deux côtés de l’atlantique s’engagent vraiment à défendre les valeurs de liberté, de démocratie, dans le reste du monde, s’est réjoui le Premier ministre. Et ça clairement c’est un changement par rapport aux quatre années précédentes où il y avait quand même un peu de l’eau dans le gaz".

D’un point de vue plus personnel, Alexander De Croo a vanté en Joe Biden "quelqu’un de très chaleureux, qui joue sur la relation humaine". Et le Premier ministre de souligner l’importance de ce lien retrouvé : "On voit là qu’il a beaucoup d’affinités et de sympathies pour le projet européen. Et ça c’est une bonne chose."