Alexander De Croo fer de lance de l'initiative Generation Unlimited de l'Unicef

(Belga) L'Unicef a lancé lundi à New York une nouvelle initiative baptisée Generation Unlimited, pour laquelle le vice-Premier ministre belge Alexander De Croo a été identifié comme l'un des cinq "champions" dans ce partenariat mondial visant à offrir des possibilités d'éducation aux jeunes les plus pauvres de la planète.

Generation Unlimited vise à ce que tous les jeunes entre 10 et 24 ans aient accès d'ici 2030 à un enseignement de qualité, une formation et un emploi. Aux côtés notamment du président kenyan et du ministre norvégien au Développement, Alexander De Croo a été choisi comme l'un des "champions" appelés à promouvoir ce programme. "L'âge médian dans nos pays partenaires est 20 ans ou moins. La création d'entreprises locales et l'utilisation de nouvelles technologies sont une des meilleures manières de leur offrir des perspectives. Si l'Afrique veut devenir l'usine du monde, elle le sera avec les technologies de demain et non celles du passé", a déclaré à New York M. De Croo. "C'est un défi, ce que nous réalisons dans les technologies innovantes et le financement. Là où nous pouvons vraiment être pionniers, c'est de le faire aussi dans les pays moins développés", ajoute le ministre libéral, citant un récent classement (par l'institut ODI) des pays qui sont les plus efficaces dans la lutte contre l'extrême pauvreté. "La Belgique y est seconde, après l'Irlande. Il y a cinq ans nous étions dans la moyenne". (Belga)