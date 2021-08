Algérie: au moins 38 morts dans les incendies qui ravagent la Kabylie

(Belga) Au moins 38 personnes, 13 civils et 25 militaires, ont perdu la vie dans les incendies qui ravagent le nord de l'Algérie, notamment en Kabylie, ont indiqué mardi les autorités, évoquant des feux "d'origine criminelle" attisés par un épisode de canicule.

Les incendies, qui ont débuté lundi soir, ont tué 13 civils, dont 12 à Tizi Ouzou, selon un nouveau bilan fourni par l'agence officielle APS dans la soirée. Le président Abdelmadjid Tebboune a déploré sur Twitter la mort de 25 militaires qui tentaient d'éteindre les incendies, présentant ses condoléances aux familles des victimes. "C'est avec une grande tristesse que j'ai appris la mort en martyrs de 25 militaires après qu'ils aient réussi à secourir plus d'une centaine de citoyens des flammes, dans les montagnes de Bejaïa et Tizi Ouzou", a écrit le président. La télévision publique a ensuite donné un bilan similaire. Plus tôt, le ministère de la Défense nationale avait de son côté fait état de la perte de "dix-huit combattants" dans un communiqué, précisant que 13 autres militaires souffrent de brûlures à différents degrés. Leur intervention a "permis de sauver des flammes 110 citoyens : hommes, femmes et enfants", ajoute le ministère. Une cinquantaine d'incendies "d'origine criminelle" et attisés par un épisode de canicule ont débuté lundi soir dans le nord de l'Algérie, notamment en Kabylie, selon le ministre de l'Intérieur Kamel Beldjoud, qui s'est rendu accompagné d'une délégation ministérielle à Tizi Ouzou, l'une des villes les plus peuplées de la région. "Cinquante départs de feu en même temps, c'est impossible. Ces incendies sont d'origine criminelle", a affirmé M. Beldjoud. Selon le Premier ministre, Aïmène Benabderahmane, plus de 70 incendies ont éclaté dans 18 wilayas (préfectures) du nord du pays. Les villes de Bouira, Sétif, Khenchela, Guelma, Bejaïa, Bordj Bou Arreridj, Boumerdès, Tiaret, Medea, Tébessa, Blida et Skikda sont touchées, a indiqué sur Twitter la direction générale de la protection civile. L'Algérie connait un été caniculaire marqué par une raréfaction de l'eau dans le pays. Les services météorologiques prévoient mardi des températures allant jusqu'à 46°C. Lors d'un Conseil des ministres tenu le 25 juillet, le président Abdelamdjid Tebboune a ordonné l'élaboration d'un projet de loi punissant sévèrement les auteurs d'incendies criminels de forêts, avec des peines allant jusqu'à 30 ans de prison ferme, voire la perpétuité si l'incendie a causé la mort d'individus. Début juillet, trois personnes soupçonnées d'être impliquées dans des incendies ayant ravagé 1.500 hectares de forêts dans le massif des Aurès (nord-est de l'Algérie) avaient été arrêtées. (Belga)