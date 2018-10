Algérie: Bouteflika préside le troisième Conseil des ministres de 2018

(Belga) Le président algérien Abdelaziz Bouteflika, dont l'état de santé fait l'objet de spéculations récurrentes, a présidé mercredi le troisième Conseil des ministres de l'année, selon la télévision d'Etat qui en a diffusé quelques images.

Le projet de loi de Finances 2019 était le principal point à l'ordre du jour de la réunion. Dans son journal du soir, la télévision d'Etat a diffusé des images de M. Bouteflika, assis en bout de table et feuilletant des documents avant le début des travaux, entouré par le gouvernement. Agé de 81 ans et souffrant des séquelles d'un accident vasculaire cérébral (AVC) dont il a été victime en 2013, le président algérien ne s'exprime plus en public et ne fait que de rares apparitions hors de sa résidence médicalisée. Il apparaît de temps en temps à la télévision d'Etat, notamment quand il reçoit des dignitaires étrangers, la dernière fois à l'occasion de la visite de la chancelière allemande Angela Merkel, le 17 septembre. Les spéculations autour d'une candidature de M. Bouteflika à un 5e mandat, à l'occasion de la présidentielle prévue en avril 2019, monopolisent le débat politique en Algérie. Au pouvoir depuis 1999 et détenteur du record de longévité à la tête de l'Etat algérien, M. Bouteflika, réélu en 2014 avec 81,5% des suffrages au premier tour, n'a pas fait part de ses intentions à moins de huit mois du scrutin, alors que les appels de son camp en faveur d'un nouveau mandat se multiplient depuis avril. (Belga)