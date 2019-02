Algérie/présidentielle: le FLN désigne Bouteflika candidat pour un 5e mandat

(Belga) Le Front de libération nationale (FLN), au pouvoir depuis l'indépendance de l'Algérie, a annoncé samedi avoir désigné le président Abdelaziz Bouteflika comme son candidat à la présidentielle du 18 avril pour un cinquième mandat.

Bien que pressé depuis plusieurs mois par son camp de briguer un nouveau mandat, M. Bouteflika, diminué par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral (AVC) dont il a été victime en 2013, n'a toujours pas fait part de ses intentions, à moins d'un mois de la clôture du dépôt des candidatures, le 3 mars à minuit. "Le FLN a désigné le président Bouteflika comme candidat du parti", a déclaré Mouad Bouchareb, coordinateur de l'instance dirigeante du FLN et président de l'Assemblée populaire nationale (APN, chambre basse). Il s'est exprimé samedi devant des milliers de personnes réunies à Alger pour l'un des premiers grands meetings de la pré-campagne. Cette déclaration intervient une semaine après l'annonce de la décision des quatre partis de l'alliance au pouvoir de présenter la candidature de M. Bouteflika, qui dirige le pays depuis 1999. Outre le FLN, dont M. Bouteflika est le président, cette coalition comprend le Rassemblent national démocratique (RND), parti du Premier ministre Ahmed Ouyahia, le Rassemblement de l'espoir de l'Algérie (TAJ) et le Mouvement populaire algérien (MPA). Le Premier ministre avait toutefois affirmé le 2 février qu'"il n'y avait aucun doute" sur la candidature du président sortant. Le général à la retraite Ali Ghediri, 64 ans, est le premier à s'être déclaré candidat depuis l'annonce officielle de la date du scrutin. Jusqu'alors inconnu en Algérie et sans passé politique, il était responsable des ressources humaines au ministère de la Défense jusqu'à sa retraite en 2015. Abderrezak Makri, le chef du Mouvement de la société pour la Paix (MSP), principal parti islamiste, a également annoncé sa candidature. M. Bouteflika, 81 ans, a été constamment réélu au 1er tour depuis 2004 avec plus de 80% des suffrages.