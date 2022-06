Algérie: séisme de magnitude 5,1 près d'oran, pas de victime

(Belga) Un séisme de magnitude 5,1 s'est produit dimanche soir près d'Oran, principale ville de l'ouest de l'Algérie, qui accueille depuis samedi les Jeux méditerranéens, a annoncé le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG).

Cette secousse, ressentie par les habitants de la wilaya (préfecture), n'a pas fait de victimes et les dégâts sont mineurs, selon la protection civile. Le tremblement de terre s'est produit à 20H17 (21H17 HB) à 12 km au nord de Gdyel, à une vingtaine de km à l'est d'Oran, et a été suivi de deux répliques de magnitude 3,2 et 4, a précisé le CRAAG. A la suite de ces secousses, des maisons se sont fissurées dans la commune d'Arzew, à 40 km à l'est de la ville d'Oran selon la protection civile. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a souhaité, dans un tweet, "quiétude et sécurité" pour Oran et ses habitants, à la suite de ce séisme La 19e édition de cette compétition multisports, qui rassemble 26 pays du bassin méditerranéen et des Balkans, a débuté samedi et doit s'achever le 5 juillet. (Belga)