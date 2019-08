All Blacks: Hansen "adore" cette situation

"J'adore ça!" Le sélectionneur des All Blacks Steve Hansen assuré jeudi ne pas être inquiet de la situation de son équipe, en plein doute à un peu plus d'un mois de la Coupe du monde 2019.

"J'adore ça! C'est le meilleur défi que nous pouvions avoir avant d'aller au Mondial", a souri Hansen, quelques jours avant le choc face aux Wallabies, qui avaient surpris la Nouvelle-Zélande (47-26) à Perth, il y a une semaine.

Réduits à 14 à la mi-temps, les All Blacks ont explosé à la pause, encaissant au total et le plus grand total de points de son histoire au terme d'un match marqué par l'indiscipline (8 pénalités concédées) et un naufrage collectif (38 plaquages ratés...), plongeant la Nouvelle-Zélande en plein doute à cinq semaine du Mondial-2019 au Japon (20 septembre-2 novembre).

"Nous n'avons pas joué la semaine dernière et il va falloir jouer cette semaine. Sinon, la Bledisloe Cup va retourner en Australie", une première depuis 2002, a-t-il martelé.

Résultat, les All Blacks ont décidé de se passer du pilier Owen Franks ainsi que des ailiers Ben Smith et Rieko Ioane, qui comptent 213 sélections à eux trois et remplacés par Nepo Laulala, George Bridge ou Sevu Reece.

"Evidemment, on aimerait voir, Ben, Owen et Rieko jouer mieux mais nous avons pris cette décision parce qu'on doit voir les autres sous pression et il n'y a sans doute pas beaucoup de match plus important que celui-là", a-t-il expliqué.

Sonny Bill Williams et Patrick Tuipulotou font également leurs retours dans le XV de départ, à la place du centre Jack Goodhue, blessé, et du deuxième ligne Scott Barrette, suspendu trois semaines pour une charge violente à l'épaule contre les Wallabies.