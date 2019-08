Alléger ou non les sanctions, le dilemme de Trump sur l'Iran

Donald Trump et Emmanuel Macron durant le G7 de Biarritz, le 26 août 2019Bertrand GUAY

Après le G7, Donald Trump est confronté à un dilemme face à l'Iran: alléger les sanctions draconiennes qui sont l'alpha et l'oméga de sa stratégie, au risque de braquer les faucons républicains, ou passer à côté de l'occasion d'amorcer un dialogue direct avec Téhéran.

Lors du sommet de Biarritz, en France, l'intense effort diplomatique du chef de l'Etat français Emmanuel Macron a débouché sur la première ouverture après des mois d'escalade des tensions entre Washington et Téhéran, avec la possibilité d'une rencontre directe, dans les prochaines semaines, du président des Etats-Unis et son homologue iranien Hassan Rohani.

Mais les conditions pour que cet apaisement se matérialise, par exemple lors de l'Assemblée générale de l'ONU fin septembre à New York, sont loin d'être réunies.

Le président iranien a averti dès mardi que les Etats-Unis devaient auparavant lever "toutes les sanctions" qu'ils ont imposé à l'Iran depuis que Donald Trump a claqué la porte, en mai 2018, de l'accord international sur le nucléaire iranien.

C'est tout l'objet de la stratégie européenne, portée par Emmanuel Macron: convaincre le milliardaire républicain, qui répète vouloir négocier "un meilleur accord" avec les dirigeants iraniens, qu'il faut pour cela faire un geste économique en direction de Téhéran. Les diplomates français espéraient, avant et pendant le G7, que Washington accepte de rétablir certaines des dérogations qui permettaient à l'Iran, jusqu'au printemps dernier, d'exporter son pétrole vers la Chine, l'Inde ou encore le Japon sans que ces pays soient frappés par les sanctions américaines.

- Ligne de crédit -

Difficile toutefois de voir l'administration Trump revenir, même pour une "période limitée" comme le suggère le président français, sur la suppression de ces dérogations, qui sont à ses yeux la clé de la "pression maximale" destinée à étrangler l'économie de l'Iran et faire capituler ses dirigeants.

Le locataire de la Maison Blanche l'a dit clairement à Biarritz: il ne veut pas donner de "compensation" à Téhéran.

"Trump est entouré de gens qui veulent voir le régime s'effondrer", souligne Barbara Slavin, du cercle de réflexion Atlantic Council. Parmi les faucons qui poussent pour une ligne de fermeté absolue, son conseiller à la sécurité nationale John Bolton, mais aussi son secrétaire d'Etat Mike Pompeo.

Si le président américain décidait d'assouplir malgré tout les sanctions sur le pétrole iranien en échange d'un tête-à-tête avec Hassan Rohani, "il devrait limoger Bolton ou Bolton devrait démissionner", ajoute cette spécialiste de l'Iran interrogée par l'AFP.

C'est une possibilité, mais peu y croient à Washington. Donald Trump a certes déjà surpris le monde en rencontrant le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, mais sans concession sur les sanctions -- ce qui a d'ailleurs contribué à l'impasse actuelle avec Pyongyang.

Et en attendant ses prochaines décisions, la plus grande prudence semblait de mise au sein de son gouvernement, où personne ne se risquait mardi à détailler la stratégie pour les prochaines semaines.

L'ex-homme d'affaires new-yorkais est en revanche apparu plus ouvert à l'autre piste technique suggérée par Paris: une "ligne de crédit" -- un montant de 15 milliards de dollars a été évoqué par certains médias -- qui redonnerait un peu d'oxygène à Téhéran, par exemple pour acquérir des médicaments.

- "Séance photo" -

"Ils pourraient avoir besoin d'un peu d'argent pour surmonter une très mauvaise passe", a acquiescé Donald Trump. "On parle d'une facilité qui serait une lettre de crédit", "garantie par le pétrole", a-t-il ajouté.

Mais même cette "ligne de crédit" risque de mal passer auprès d'une partie du camp républicain.

La seule venue à Biarritz du chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif, pour rencontrer des responsables européens, a été dénoncée par l'ex-ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU, Nikki Haley, qui a accusé Emmanuel Macron d'avoir "manipulé" son homologue américain.

Et Mark Dubowitz, de la Foundation for Defense of Democracies qui prône la pression maximale contre Téhéran, a mis en garde sur Twitter: "Donald Trump, durcissez les sanctions, ne les relâchez pas de manière prématurée".

Pas sûr enfin qu'une telle aide financière suffise à créer les conditions pour une rencontre Trump-Rohani.

"Trump a puni l'Iran plus que tout autre président dans l'histoire américaine", "pourquoi Rohani le gratifierait d'une séance photo?", demande Barbara Slavin, rappelant que le dirigeant iranien avait refusé de rencontrer Barack Obama malgré sa position beaucoup plus conciliante.

Selon elle, la stratégie française a pour principal intérêt de permettre de gagner du temps jusqu'à l'élection présidentielle de novembre 2020 aux Etats-Unis. "Le message de Macron à Téhéran, dit-elle, c'est: +tenez bon, le changement de régime arrive à Washington+."