Allemagne: accusé d'avoir tué six membres de sa famille, son procès débute

Un homme accusé d'avoir tué six membres de sa famille, et grièvement blessé deux autres, est jugé à partir de ce lundi en Allemagne.



Lors d'une réunion de famille, l'auteur présumé est passé à l'acte, abattant ses parents, un demi-frère, une demi-soeur, une tante et un oncle, détaille le parquet. Les victimes étaient âgées de 36 à 69 ans. Deux autres membres de la famille ont été blessés. Au total, le jeune homme a tiré une trentaine de balles avant d'appeler la police pour se rendre. Il a reconnu les faits. L'accusé avait "planifié de longue date" de "tuer sa mère et sa demi-soeur à cause de soi-disant mauvais traitements", avait à l'époque expliqué le parquet, qui n'excluait pas qu'il souffre de problèmes psychiatriques tels qu'une schizophrénie. A cette fin, il s'était inscrit dans un club de tir et procuré légalement une arme. Le procès se tient dans la ville de Ellwangen, le jugement est attendu le 10 juillet.