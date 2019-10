Alors qu'Adélaïde Charlier traverse l’Atlantique en voilier depuis 1 mois... le Chili annule la COP25

Le président chilien Sebastian Piñera a annoncé mercredi que le Chili, confronté à une grave crise sociale, n'organisera pas le sommet de l'Association des pays riverains du Pacifique (Apec), prévu le mois prochain, ni la COP25, la conférence des Nations unies sur le climat prévue en décembre. Une trentaine de jeunes Européens, dont les leaders du mouvement "Youth for Climate Belgique", Anuna de Wever et Adélaïde Charlier, étaient partis début octobre des Pays-Bas pour un voyage en voilier jusqu'au Chili. La dernière photo Instagram postée par Adélaïde Charlier date d'il y a un jour seulement et précise sa localisation: l'Océan Atlantique.



"C'est une décision très difficile et la prendre nous cause beaucoup de douleur", a déclaré mercredi le président chilien Sebastian Piñera, depuis le palais présidentiel. "Nous comprenons parfaitement l'importance de l'Apec et de la COP pour le Chili et le monde, mais nous avons pris notre décision sur base du bon sens", a-t-il ajouté. "Un président doit faire passer son peuple avant tout le reste." Le sommet de l'Apec devait avoir lieu à Santiago les 16 et 17 novembre et la COP25 du 2 au 13 décembre. Le Chili est en proie depuis le 18 octobre à une vague de contestation sociale sans précédent qui a fait une vingtaine de morts. Environ 25.000 délégués étaient attendus à la COP25 à Santiago, dont la jeune militante suédoise pour le climat Greta Thunberg. L'annulation n'est pas sans conséquences non plus pour les jeunes participant à l'initiative "Sail to the COP".

Direction l'Allemagne

Le président américain Donald Trump avait quant à lui laissé entendre que la signature d'un accord commercial avec Pékin aurait pu intervenir avant le sommet de l'Apec, un forum économique qui réunit une vingtaine de pays riverains du Pacifique. Chaque année, l'organisation de la COP est attribuée, à tour de rôle, à l'une des cinq régions reconnues par l'Onu. Pour 2019, l'organisation de la COP revenait au groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Ce groupe avait dans un premier temps proposé le Brésil mais le pays avait décliné, officiellement pour des raisons budgétaires, après l'élection du président Jair Bolsonaro, climato-sceptique notoire.

L'organisation de la COP25 était finalement revenue au Chili, alors que le Costa Rica a organisé en octobre une réunion préparatoire à la COP25 ou "pré-COP". Après le désistement du Chili, la COP25 pourrait être organisée à Bonn, en Allemagne, où se trouve le siège du secrétariat de l'UNFCCC, la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sous l'égide de laquelle se tiennent les négociations climatiques mondiales. Dans une brève déclaration, la secrétaire exécutive de l'UNFCCC, Patricia Espinosa, a indiqué que d'autres pistes de solutions étaient actuellement explorées, sans donner davantage de précisions.