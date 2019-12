Alors qu'il combat les flammes en Australie, ce pompier s'arrête pour donner de l'eau à un koala assoiffé (vidéo)

Lors d'une opération dans le sud de l'Australie ce dimanche 23 décembre, des pompiers sont tombés sur un koala déshydraté.

Les pompiers prenaient en charge des feux de brousse, à Cudlee Creek, lorsqu'ils sont tombés sur un koala. L'un des hommes du feu a alors tendu une bouteille d'eau à l'animal pour le réhydrater. Le marsupial semblait assoiffé.

Les incendies australiens ont détruit au moins 30.000 km² de terres, tué au moins 10 personnes et détruit plus de 800 maisons. Jusqu'ici, ils n'ont fait qu'effleurer les zones densément peuplées, mais quelques petites villes ou des villages ont senti les flammes.

État d'urgence sanitaire

Les médecins ont mis en garde contre un "état d'urgence sanitaire" à Sydney en raison des fumées toxiques. "C'est plus ou moins toute la population de Nouvelle-Galles du Sud qui est exposée à une fumée prolongée, et comme on n'a jamais vécu ça auparavant, on ne sait pas ce que ça va donner au bout du compte", a affirmé à l'AFP le docteur Kim Loo.

"Ce ne sera probablement pas évident pendant des mois, voire des années", a estimé cette militante de l'association Doctors for Environnement. Les hôpitaux ont déjà fait état d'une hausse des consultations aux urgences pour des coups de chaud et/ou des problèmes respiratoires.