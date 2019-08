Alors que la forêt amazonienne part en fumée, de FAUSSES photos inondent les réseaux sociaux

Les importants incendies en Amazonie qui ont été la première tendance mondiale sur Twitter mercredi sous le hashtag (mot-dièse) #PrayForAmazonas ont donné lieu à la publication de nombreuses images n'ayant aucun rapport avec les feux en question.

Des internautes, y compris avec des comptes certifiés, ont publié des images anciennes ou prises loin du "poumon de la planète", parfois même loin du Brésil. Avec l'aide de l'agence France Presse, RTLINFO tente de démêler le vrai du faux.



Animaux calcinés



L'image d'un singe enlaçant un bébé, apparemment mort brûlé, a été l'une des plus virales. Mais elle a été prise par le photographe indien Avinash Lodhi (B) à Jabalpur.



La photo d'un lapin calciné figure dans diverses publications mais cet animal lui non plus n'a pas été victime des feux de forêt en Amazonie. Il a été photographié alors qu'il fuyait les flammes à Woolsey, en Californie, en novembre 2018.



Une autre image montre une vaste forêt et de grandes colonnes de fumée. Mais la photographie date de 1989. L'acteur Jaden Smith, par exemple, l'a partagée mercredi sur son compte Instagram, où elle a eu plus de 1,2 million de "likes". L'image a été prise par un photographe de Sipa Press et publiée par The Guardian en 2007 dans un supplément sur la déforestation en Amazonie.











