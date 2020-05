Amarrage réussi de Crew Dragon de SpaceX à l'ISS

(Belga) La capsule Crew Dragon de SpaceX, lancée samedi depuis la Floride avec deux astronautes américains à bord, s'est amarrée avec succès à la Station spatiale internationale (ISS) dimanche vers 16h20, heure belge. L'événement est diffusé en direct sur le site internet de la Nasa.

La Station spatiale internationale circule autour de la Terre à une vitesse de 27.000 km/h, à une altitude d'environ 400 km au-dessus de notre planète. Après 19 heures de vol, les astronautes Bob Behnken et Doug Hurley retrouveront dans l'ISS l'Américain Chris Cassidy et les Russes Anatoli Ivanichine et Ivan Vagner. Durant leur séjour, ils mèneront des tests sur Crew Dragon mais participeront également à d'autres tâches avec les occupants de la station, précise la Nasa. Il s'agit du premier vol habité partant des Etats-Unis depuis neuf ans, et le premier confié à une société privée. (Belga)