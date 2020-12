Amazon rachète la plateforme de podcasts Wondery

Amazon a annoncé mercredi avoir signé un accord pour racheter la plateforme indépendante de podcasts Wondery, sans toutefois en dévoiler les termes, un mouvement supplémentaire dans un secteur en pleine consolidation, et qui renforce l'offre de la plateforme audio du géant du commerce en ligne.

Wondery, qui produit les podcasts "Dirty John" - qui raconte la vie réelle d'un escroc criminel et a été adapté sur Netflix - mais aussi "Dr. Death" et "Death of a Starlet", sera intégré à Amazon Music, qui veut rivaliser avec ses concurrents comme Spotify et a commencé cette année à proposer des podcasts en plus de la musique.

"Ensemble avec Wondery, nous continuerons d'attirer davantage de clients vers le streaming à mesure que nous élargissons notre sélection et que nous nous assurons que nos clients trouvent, découvrent et écoutent les créateurs et les artistes qu'ils apprécient", a déclaré l'équipe musique d'Amazon dans un post de blog.

"Wondery est un éditeur de podcasts innovants qui a fait ses preuves dans la création et la production de podcasts de haut niveau qui divertissent et instruisent les auditeurs", ont-ils ajouté.

Le montant du rachat n'a pas été dévoilé, mais, selon des articles publiés plus tôt dans le mois, Wondery demandait 300 millions de dollars. L'accord, qui n'a pas encore été finalisé, permettra aux abonnés d'Amazon Music d'écouter des podcasts Wondery via divers fournisseurs, a encore indiqué Amazon dans un communiqué.

Cette annonce intervient au moment où Amazon fait face à une surveillance accrue de la part des autorités antitrust pour sa domination croissante sur des secteurs clés de l'économie, à mesure qu'elle se développe dans la vente au détail et le streaming.

Fondée en 2016, Wondery a été classé quatrième éditeur de podcasts aux Etats-Unis en novembre par le site Podtrac, avec un peu plus de 9 millions d'auditeurs. C'est la dernière grande plateforme indépendante de podcasts aux Etats-Unis, le secteur ayant connu de nombreuses acquisitions ces derniers mois.

En juillet, le géant américain de la radio en ligne SiriusXM a ainsi racheté la plateforme de podcasts Stitcher pour un montant record de 325 millions de dollars.

Spotify, désormais numéro un mondial du marché, s'est offert Gimlet début 2019 pour 230 millions de dollars et The Ringer en février pour 141 à 195 millions de dollars.