Ambassade du Brésil à Jérusalem: une démarche « illégale », selon les Palestiniens

(Belga) Les Palestiniens ont dénoncé vendredi la décision du président élu du Brésil Jair Bolsonaro de déplacer de Tel-Aviv à Jérusalem l'ambassade de son pays en Israël, la qualifiant de démarche "illégale".

"C'est une mesure provocatrice, qui est illégale vis-à-vis du droit international et ne fait que déstabiliser la région", a déclaré Hanane Achraoui, une haute responsable de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). La question de l'emplacement des ambassades en Israël est particulièrement sensible. L'Etat hébreu considère toute la ville de Jérusalem comme sa capitale, alors que les Palestiniens aspirent à faire de Jérusalem-Est la capitale de leur futur Etat. Israël occupe Jérusalem-Est depuis la guerre de 1967 et a par la suite procédé à son annexion, jamais reconnue par la communauté internationale. Pour cette dernière, le statut de la Ville sainte doit être négocié par les deux parties et les ambassades ne doivent pas s'y installer tant qu'un accord n'a pas été trouvé. Mais le président américain Donald Trump a rompu en décembre 2017 avec des décennies de diplomatie américaine en reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël. Le président palestinien Mahmoud Abbas a depuis coupé les ponts avec l'administration Trump. L'ambassade des Etats-Unis a été transférée de Tel-Aviv à Jérusalem le 14 mai, avant que le Guatemala et le Paraguay n'annoncent vouloir emboîter le pas à Washington. Asuncion a depuis fait marche arrière en annonçant le retour de son ambassade à Tel-Aviv. "C'est vraiment dommage que le Brésil ait rejoint cette alliance négative contre le droit international", a déploré Mme Achraoui. La décision brésilienne a également été condamnée par le mouvement islamiste Hamas, qui gouverne la bande de Gaza et a affronté Israël lors de trois guerres depuis 2008. "Nous considérons qu'il s'agit d'une mesure hostile au peuple palestinien et au monde arabe et musulman", a réagi le porte-parole du Hamas, Sami Abou Zahri, sur Twitter vendredi. Le président Bolsonaro avait écrit jeudi sur le réseau social: "Comme nous l'avons déjà annoncé lors de la campagne, nous avons l'intention de transférer l'ambassade du Brésil de Tel-Aviv à Jérusalem". "Israël est un État souverain et nous devons respecter cela pleinement", avait-il ajouté. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a salué le même jour une décision "historique" du président élu du Brésil. (Belga)