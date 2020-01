Ambassadeur britannique détenu: l'ambassadeur d'Iran à Londres convoqué

(Belga) Le ministère britannique des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur d'Iran lundi pour exprimer ses "vives objections" à la brève arrestation de l'ambassadeur britannique à Téhéran, a indiqué le porte-parole officiel du Premier ministre.

"Il s'agit d'une violation inacceptable de la Convention de Vienne", a dit le porte-parole, ajoutant que le Royaume-Uni demanderait à l'ambassadeur Hamid Baeidinejad des assurances sur le fait que cela ne se reproduirait plus. Téhéran a reproché à l'ambassadeur Rob Macaire d'avoir été présent à un "rassemblement illégal" en violation des conventions diplomatiques. Dimanche, des manifestants ont brûlé un drapeau britannique et un autre israélien devant l'ambassade du Royaume-Uni à Téhéran aux cris de "Mort à la Grande-Bretagne". M. Macaire, qui a été brièvement interpellé, a assuré s'être rendu au rassemblement annoncé comme une vigile à la mémoire des victimes du crash d'un avion civil ukrainien abattu par "erreur" par les forces armées iraniennes. Après ses dénégations initiales, l'Iran a reconnu samedi que ses forces armées avaient le 8 janvier abattu avec un missile l'avion de la compagnie Ukraine International Airlines, provoquant une vague d'indignation dans le pays. 176 personnes majoritairement des Iraniens et des Canadiens ont péri. L'Iran a souligné qu'au moment du tir, sa défense était sur le qui-vive en vue d'un possible "conflit total" avec les Etats-Unis. (Belga)