Amelia Bambridge, une touriste britannique de 21 ans, avait disparu au Cambodge: son corps a été retrouvé en mer

Le corps d'une jeune touriste britannique a été retrouvé en mer plus d'une semaine après sa disparition sur une île touristique du sud du Cambodge, a déclaré jeudi la police.



"Nous avons trouvé le corps de la Britannique disparue", a indiqué le chef de la police de la province de Preah Sihanouk, Chuon Narin, sans donner de précisions sur les circonstances de sa mort. Amelia Bambridge, 21 ans, avait été vue pour la dernière fois dans la nuit de mercredi à jeudi dernier après une fête sur une célèbre plage de l'île de Koh Rong.

La police avait retrouvé son sac et son téléphone portable près du lieu de sa disparition, un bar de plage nocturne prisé par les routards. Koh Rong, dans le golfe de Thaïlande, est à deux heures de bateau de la côte et attire les voyageurs à petits budgets, qui peuvent profiter de maisons d'hôtes bon marché, de nombreux bars et de plages paradisiaques. Même si le Cambodge est un pays réputé plutôt sûr pour les voyageurs, les touristes sont parfois victimes de délits ou de crimes dans le royaume.