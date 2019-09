Amical: l'Argentine sans ses stars étrille le Mexique

L'équipe d'Argentine de foot, sans ses stars Lionel Messi, Sergio Agüero et Angel di Maria, n'en n'a pas moins étrillé le Mexique 4 à 0, mardi à l'Alamadome de San Antonio (Texas), avec un triplé de Lautaro Martinez.

Sur une pelouse en mauvais état, l'Albiceleste, profitant des errements de la défense centrale mexicaine composée de Nestor Araujo et Carlos Salcedo, a assommé les Aztèques, et plié l'affaire en moins de 40 minutes.

Martínez, l'attaquant de l'Inter Milan, a d'abord frappé deux fois, aux 17e et 22e minutes. Son coéquipier du Paris SG, Leandro Paredes, a marqué le but du 3-0 à la 33e minute, avant que Martinez, encore lui, ne réussisse le hat-trick en inscrivant son troisième but à la 39e minute.

Martinez a tout d'abord mystifié trois défenseurs pour ouvrir le score d'un tir à ras de terre (1-0, 17e). Il a doublé la mise cinq minutes plus tard devant une défense étrangement absente, sur une passe de Palacios.

Paredes, qui n'est que remplaçant au PSG, a profité d'un penalty sifflé pour une main dans la surface d'un Mexicain pour corser l'addition (3-0, 33e).

Enfin, Martinez a porté le coup de grâce à une armée mexicaine en déroute à la 39e minute, une fois de plus sur une passe de Palacios, qui a récupéré un ballon perdu au milieu de terrain par Edson Alvarez. Martinez a résisté à une charge de Araujo avant d'effacer le gardien Guillermo Ochoa (4-0, 39e).

Les Argentins ont encore eu des occasions en seconde période, mais le score n'a plus bougé jusqu'au coup de sifflet final. Et Gerardo Martino, l'Argentin d'en face, a déploré sa première défaite en 12 matches comme sélectionneur de l'équipe du Mexique. Mais quelle défaite !