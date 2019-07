Amir Peretz prend la tête du parti travailliste israélien

(Belga) Amir Peretz a été élu mardi soir à la tête du parti travailliste en Israël, les électeurs préférant ce cacique de la politique à la nouvelle génération du parti.

Cet ancien ministre de la Défense et ex-chef de la Histadrout, la principale centrale syndicale en Israël, avait déjà dirigé les Travaillistes entre 2005 et 2007. Il a remporté les primaires avec 47% des suffrages, contre 27% à sa concurrente Stav Shaffir, une députée de 34 ans très engagée dans le combat contre les inégalités sociales en Israël, selon des chiffres publiés dans un communiqué du parti travailliste. La première tâche d'Amir Peretz sera de tenter d'améliorer le score des Travaillistes aux législatives de septembre. La formation, longtemps au pouvoir en Israël mais en déclin ces vingt dernières années, n'a remporté que six sièges aux élections du 9 avril, sur les 120 que comptent le Parlement. Les Israéliens sont à nouveau appelés aux urnes le 17 septembre, le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, théoriquement le mieux placé après les élections, ayant été incapable de former une coalition de gouvernement. Le mois dernier, l'ancien chef des Travaillistes, Avi Gabbay, avait annoncé qu'il ne se représenterait pas à la tête du parti et qu'il se mettait en retrait de la vie politique.