Amnesty rebaptise la rue de l'ambassade saoudienne à Bruxelles avenue Jamal Khashoggi

(Belga) Un petit groupe de militants d'Amnesty International a renommé, mercredi matin, l'avenue Franklin Roosevelt où se situe l'ambassade d'Arabie Saoudite du nom de Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien tué il y a tout juste un an. L'ONG a organisé d'autres actions en son hommage dans différents pays.

Plusieurs plaques de rue au nom de Jamal Khashoggi et panneaux commémoratifs ont été installés devant et à proximité de l'ambassade. Jamal Khashoggi aurait été étranglé quelques instants après être entré dans l'enceinte du consulat d'Arabie saoudite en Turquie le 2 octobre 2018. Le rapport de l'ONU publié en juin 2019 par la rapporteuse spéciale des Nations unies Agnès Callamard a conclu qu'il a été victime d'une exécution extrajudiciaire pour laquelle l'État d'Arabie Saoudite est responsable aux termes du droit relatif aux droits humains. Amnesty International déplore que le procès ouvert en janvier avec 11 suspects dans les rangs des accusés se déroule à huis clos et se caractérise par une forte opacité. Selon des articles parus la semaine dernière sur un documentaire diffusé dimanche 29 septembre, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a reconnu pour la première fois sa responsabilité dans le meurtre de Jamal Khashoggi étant donné que cela s'est produit sous sa direction. "Tous les beaux discours sur le fait d'assumer la responsabilité de l'homicide de Jamal Khashoggi sonnent creux s'ils ne sont pas assortis de la libération immédiate et inconditionnelle des dizaines de personnes qui croupissent en prison et sont exposées au risque de torture et d'autres mauvais traitements, uniquement pour avoir exprimé leur opinion de manière pacifique", a déclaré Lynn Maalouf, directrice des recherches sur le Moyen-Orient à Amnesty International. L'ONG a recensé au moins 30 cas de prisonniers d'opinion qui purgent actuellement des peines comprises entre 5 et 30 ans de prison uniquement pour avoir exercé pacifiquement leurs droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique. (Belga)