"C'est vraiment du jamais vu": l'analyse d'un expert sur les risques d'embrasement après l'assassinat d'un général iranien

Le général iranien Soleimani a été abattu à Bagdad en Irak par l'armée américaine. C'est Donald Trump lui-même qui en a donné l'ordre. Une décision qui pourrait avoir de très lourdes conséquences. Pierre d'Argent, professeur en droit international à l'UCLouvain nous livre son analyse dans le RTL INFO 13h.

Les Etats-Unis s'en prennent à des dirigeants iraniens, mais à Bagdad en Irak... Que se passe-t-il, en fait ?

C'est vraiment du jamais vu, l'assassinat d'un responsable politique et militaire iranien en Irak. Il y a des causes proches et des causes lointaines à cet événement.

Les causes proches : c'est la foule poussée dans le dos par l'Iran et ses milices qui envahissent l'ambassade américaine à Bagdad. Cette foule en colère réagit à des bombardements américains qui ont détruit le 29 décembre des bases de la milice pro-iranienne Hezbollah, des bombardements qui ont eu lieu dans le nord de l'Irak et en Syrie. Et ces mêmes bombardements américains étaient en réponse à une attaque le 27 décembre sur une base militaire américaine près de Kirkouk en Irak.

Il y a des causes lointaines : c'est la rivalité régionale entre les pays sunnites et l'Iran. Aussi, la rivalité et l'opposition que les États-Unis et l'Iran connaissent depuis la révolution iranienne de 1979. Avec depuis 2003, la présence américaine en Irak, avec depuis 2011 le printemps arabe, le soutien iranien au régime de Bashar al-Assad en Syrie, etc.

Les Iraniens appellent à la vengeance. Quels sont les risques ?

Les risques, on les mesure sans doute difficilement d'ici. L'Iran a depuis maintenant une vingtaine d'années déployé des milices et soutenu des milices dans la région. Ces milices sont puissantes et influencent les politiques locales et c'est bien la raison pour laquelle les États-Unis s'y opposent.

Il y aura certainement des réactions après le deuil de 3 jours qui a été proclamé. De quelle nature ? Où exactement cela se passera-t-il ? Il est évidemment impossible de le dire.

Les pays de l'OTAN partenaires des Etats-Unis comme la Belgique doivent-ils être inquiets ?

L'OTAN n'est pas directement concernée par d'éventuelles réactions iraniennes sauf si celles-ci ont lieu sur le territoire d'un État membre. Auquel cas, c'est vrai que les engagements qui ont été pris dans le cadre du traité de l'Atlantique-Nord pourraient être en cause et déclenchés. Mais j'imagine que le régime iranien est suffisamment intelligent. Il ne faut jamais sous-estimer la capacité d'analyse du régime iranien. Et en fait, l'assassinat qui a eu lieu à Bagdad est après tout la preuve de l'impasse dans laquelle la politique américaine au Moyen-Orient est plongée depuis une vingtaine d'années.

Depuis une vingtaine d'années, chaque opération militaire ou politique des États-Unis est contrée par le régime iranien. Et le régime iranien a progressivement finalement gagné la partie. Cette opération militaire en quelque sort, en est l'exemple. C'est vraiment d'une certaine manière la preuve d'un échec, me semble-t-il. Les États-unis pensent que c'est la possibilité pour les peuples de la région de se soulever contre l'influence iranienne mais c'est encore une fois un pari et il est loin d'être gagné.