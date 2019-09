Andrew Yang, l'entrepreneur qui bouscule les démocrates pour 2020

Andrew Yang ne sera peut-être pas le prochain président des Etats-Unis, mais l'entrepreneur de la tech fait une campagne étonnamment solide pour la Maison Blanche, centrée sur sa proposition d'un revenu universel de base.

Depuis un an, ce fils d'immigrés taïwanais sillonne des Etats comme l'Iowa en martelant que l'automatisation de quelque quatre millions d'emplois dans le centre du pays a aidé à faire élire Donald Trump en 2016.

Il partait de loin, car convaincre des électeurs sceptiques de son projet de donner à chaque adulte américain 1.000 dollars mensuels n'a pas été facile. Aujourd'hui pourtant, il fait une campagne énergique que peu avaient anticipée et qui va lui permettre de rejoindre neuf autres candidats sur le plateau du prochain débat national télévisé du parti démocrate.

A 44 ans, Andrew Yang, qui ne parvenait autrefois à rassembler que quelques dizaines de personnes, s'exprime maintenant devant des centaines voire des milliers d'électeurs potentiels, et n'hésite pas à se faire interviewer par des commentateurs conservateurs, ce qui lui vaut une couverture dans l'autre camp.

Bien qu'il se soit décrit comme l'opposé de Donald Trump -- "un Asiatique qui aime les maths" -- il est désireux de courtiser les partisans du président républicain, surtout les hommes blancs de la classe ouvrière inquiets de la détérioration de leur situation.

Le 12 septembre, pour le débat, M. Yang sera le seul à ne pas être un politicien de carrière, aux côtés de vétérans comme l'ancien vice-président Joe Biden ou le sénateur Bernie Sanders.

Parmi ceux à l'avoir remarqué, figure le fondateur de SpaceX et Tesla, Elon Musk.

"Je soutiens Yang", a tweeté l'excentrique et très médiatique M. Musk le 10 août.

Décontracté, direct et pédagogue, Andrew Yang, toujours en veste sport et chemise sans cravate, n'a jamais été élu.

Il y a un an, il n'était personne sur le plan politique. Aujourd'hui il devance dans les sondages trois sénateurs, un ancien député, un autre en exercice, et le maire de New York.

"Les gens commencent à se rendre compte que je propose des solutions, pas des petites phrases, et que nous pouvons en fait commencer à résoudre les problèmes sur le terrain", a dit l'entrepreneur à l'AFP lors d'un dîner démocrate dans l'Iowa.

"Je parle de choses auxquelles les hommes politiques ne font que semblant de s'intéresser", comme les chiffres en hausse du suicide et de la dépression ainsi que le déclin de l'espérance de vie aux Etats-Unis, assure-t-il.

L'homme d'affaires a levé plus d'un million de dollars en neuf jours auprès de petits donateurs suite au deuxième débat démocrate le 31 juillet.

- "Socialisme" -

Le caractère improbable de sa candidature ne fait que renforcer son statut.

"Une fois qu'ils ont entendu parler de lui (...), ils l'adorent", dit Tom Krumins, 25 ans, originaire de Caroline du Sud, qui a travaillé pour Venture For America, une organisation à but non lucratif fondée par Yang pour former des milliers de jeunes professionnels au travail dans des start-up américaines.

Andrew Yang a publié des dizaines de propositions, dont un ambitieux plan de 5.000 milliards de dollars pour combattre le changement climatique.

Mais son projet principal est de fournir à chaque Américain de 18 ans et plus un revenu de 1.000 dollars par mois sans condition, pour contrer la pression de l'automatisation qui pourrait, selon lui, priver de travail un tiers des Américains sur les 12 prochaines années.

Les républicains dénoncent la proposition en la qualifiant de socialisme. Yang rétorque qu'une version de ce revenu universel est depuis longtemps en place dans la région plutôt conservatrice de l'Alaska, où les résidents reçoivent des chèques du gouvernement financés par les revenus pétroliers de l'Etat.

Il affirme pouvoir financer son projet par le renforcement de certains programmes d'allocations sociales, l'instauration d'une TVA et l'augmentation des impôts sur les plus riches.

Tout le monde n'est pas enthousiaste à l'idée de ce revenu sans contrepartie.

"Je crois que la majorité des gens veut travailler", a dit Bernie Sanders à Hill TV cette semaine. "Une partie de notre humanité vient du fait que nous sommes des membres productifs de la société."

Andrew Yang a répliqué en arguant que cet argent, dépensé par les consommateurs, créerait des millions d'emplois, et qu'il récompenserait le travail déjà effectué par les Américains s'occupant de leur famille chez eux.