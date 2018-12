Angela Merkel à nouveau élue femme la plus puissante du monde

(Belga) Le magazine économique américain Forbes a érigé mercredi pour la huitième fois consécutive la chancelière allemande Angela Merkel au rang de femme la plus puissante du monde. L'opinion publique se demande à présent qui la détrônera et ce qu'il adviendra si la chrétienne démocrate n'est plus au pouvoir.

La Première ministre Theresa May truste la deuxième place du classement comme en 2017. Suivent la directrice du Fonds monétaire international (FMI) Christine Lagarde et la PDG du constructeur automobile américain General Motors, Mary Barra. Abigail Johnson, directrice du géant financier américain Fidelity, clôt ce top 5. Forbes établit son classement en tenant compte de la fortune, de la présence médiatique et de l'influence des personnalités féminines. La femme la plus jeune à y apparaître n'est autre que la chanteuse américaine Taylor Swift, à la 68e place. Ivanka Trump, la fille du locataire de la Maison Blanche, avait fait son entrée dans le classement l'année dernière. En 2018, elle chute de la 19e à la 24e place. (Belga)