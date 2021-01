Angela Merkel invite Joe Biden en Allemagne

(Belga) La chancelière allemande Angela Merkel a invité Joe Biden à venir en Allemagne "dès que la pandémie le permettra", lundi lors de leur premier entretien téléphonique après la prise de fonction du président américain, a annoncé le porte-parole du gouvernement.

La dirigeante, qui doit quitter la chancellerie après les élections législatives du 26 septembre, a indiqué à Joe Biden que l'Allemagne était prête "à prendre ses responsabilités pour faire face aux défis internationaux avec les partenaires européens et transatlantiques", a précisé Steffen Seibert dans un court communiqué. Les deux responsables politiques sont également tombés d'accord pour dire que la lutte contre la pandémie de Covid-19 nécessite "des efforts internationaux renforcés", a-t-il poursuivi à l'issue d'un entretien manifestement marqué par plus de chaleur qu'avec Donald Trump. Angela Merkel a par ailleurs salué les décisions de Joe Biden de réintégrer son pays à l'Accord de Paris sur le climat ainsi que dans l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) dont son prédécesseur avait claqué la porte avec fracas. Durant ses quatre années à la Maison Blanche, le prédécesseur de M. Biden, Donald Trump, ne s'est jamais rendu en Allemagne. Alors que l'Allemagne et les Etats-Unis entretiennent traditionnellement des relations étroites, le mandat de M. Trump avait été marqué par un refroidissement notable entre Berlin et Washington. L'ex-président s'en était notamment pris à ce qu'il considérait comme la trop faible contribution allemande au budget de l'Otan, mais aussi aux exportations allemandes. Il avait annoncé en juillet, sans concertation, le retrait de 12.000 soldats américains stationnés en Allemagne. La relation entre Mme Merkel et M. Trump était en outre notoirement difficile. Jeudi, elle avait assuré lors d'une conférence de presse qu'il y avait beaucoup plus de terrains d'entente avec Washington maintenant que Joe Biden avait remplacé Donald Trump. Mercredi dernier, lors de l'investiture de Joe Biden, le président fédéral allemand Frank-Walter Steinmeier avait fait part du "grand soulagement" de l'Allemagne de voir M. Biden arriver à la Maison Blanche. Joe Biden est le quatrième président américain que côtoie Angela Merkel. (Belga)