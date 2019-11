Angola: l'Unita a élu un nouveau leader

(Belga) Le parti d'opposition angolais Unita s'est choisi vendredi Adalberto Costa Junior comme nouveau dirigeant, à la place d'Isaias Samakuva, qui a démissionné après seize ans à la tête de cet ex-mouvement rebelle.

M. Costa Junior, 57 ans, qui est actuellement le chef du groupe parlementaire de l'opposition, a obtenu le plus grand nombre de voix pendant le congrès de trois jours du parti qui a pris fin vendredi à Luanda. M. Samakuva, 73 ans, qui a pris la direction de l'Unita en 2003, un an après la mort de son fondateur Jonas Savimbi, tué au combat contre les forces gouvernementales, a renoncé à diriger le parti en disant qu'après seize ans il était temps de donner une chance à "d'autres camarades qui ont aussi des idées et de l'énergie". L'ancien groupe rebelle a perdu toutes les élections depuis qu'il s'est transformé en parti politique en 2002. Les prochaines élections présidentielle et législatives sont prévues pour 2022. Pendant la guerre d'indépendance en 1966, le nom de l'Unita avait été associé à celui de son leader charismatique et autoritaire, Jonas Savimbi. Une guerre civile avait ravagé le pays pendant 27 ans et fait un demi million de morts. C'est seulement après la mort de Savimbi en 2002 que la voie a été ouverte à la transformation de ce mouvement armé en parti politique. (Belga)