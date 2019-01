Ankara et Bagdad promettent de renforcer leur coopération contre le terrorisme

(Belga) La Turquie et l'Irak ont insisté, jeudi, sur leur volonté de renforcer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme, au cours d'une visite du président irakien à Ankara.

"Nous sommes conscients de l'importance qu'il y a à ce que nous travaillions ensemble pour avoir du succès dans notre lutte contre le terrorisme", a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe le président turc Recep Tayyip Erdogan. "Si Dieu le veut, nous allons approfondir notre coopération dans ce domaine", a-t-il poursuivi, citant nommément le groupe Etat islamique (EI), le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et le mouvement guléniste accusé par Ankara d'avoir fomenté le putsch manqué de juillet 2016. "L'Irak souhaite une coopération réelle et un partenariat stratégique avec la Turquie", a déclaré le président irakien Barham Saleh, estimant que cela bénéficierait "non seulement aux deux pays, mais à l'ensemble de la région". Le PKK, qui mène une insurrection armée en Turquie depuis 1984, dispose dans le nord de l'Irak de bases arrière régulièrement visées par les forces armées turques. (Belga)