Anne Hidalgo a présenté la première promotion de la police municipale de Paris

Anne Hidalgo, maire PS de la capitale et candidate à l'élection présidentielle, a présenté la première promotion de la police municipale de Paris, le 18 octobre 2021 à l'Hôtel de ville Thomas SAMSON

La maire PS Anne Hidalgo a présenté lundi la première promotion de la police municipale de Paris, dotée de 154 agents, lors d'une cérémonie officielle à l'Hôtel de Ville.

Avant de remettre les diplômes aux fonctionnaires parés de leur nouvel uniforme bleu marine et de leur masque estampillé "Ville de Paris", la maire a souligné le caractère "historique" de ce qu'elle présente comme un "aboutissement". "La police municipale de Paris va progressivement se déployer (...) afin d'être totalement prête pour accueillir le monde entier lors des Jeux olympiques de 2024", a-t-elle poursuivi.

Les effectifs seront déployés sur le terrain et répartis entre les différents arrondissements dès mardi. Leurs missions ont été classées en 4 "axes" par Nicolas Nordman, adjoint en charge des questions de sécurité: "Protéger les piétons", "sécuriser les rues", "faire respecter la tranquillité des riverains" et "veiller à la propreté de la ville".

Afin d'améliorer la "relation police-habitant" et d'établir "un lien de confiance", Anne Hidalgo a annoncé la création d'un Comité d'éthique de la police municipale qui sera présidé par Jacques Toubon, ex-défenseur des droits.

En parallèle, un Observatoire de la tranquillité publique, dont la mission sera de "rendre compte de l'action de la police municipale", va aussi voir le jour.

Cette première promotion devait compter 210 agents, ils ne sont que 154 finalement, en grande majorité issus des services de sécurité de la ville. M. Nordman impute notamment cet écart aux "conditions liées à la crise sanitaire pendant la formation".

- "Manque d'attractivité" -

La mise en place de ce nouveau dispositif, une première dans l'histoire de la capitale, ne remporte pas l'adhésion de tous les élus. Danielle Simonnet, conseillère de Paris (LFI), s'est dite "inquiète de la confusion des rôles" entre police nationale et police municipale. "Et quelle est la doctrine qui va être mise en place ?", s'est interrogé Nicolas Bonnet-Oulaldj (PCF).

M. Nordman a souligné la "complémentarité" des deux services. "La police nationale s'occupe du maintien de l'ordre public, alors que nous nous chargerons du maintien du bon ordre", a précisé Christian Bormian, brigadier-chef principal du nouveau corps de fonctionnaires.

Autre sujet d'interrogation : les moyens alloués aux agents de la nouvelle police. "154 policiers municipaux à l'échelle de la ville, c'est +peanuts+!", tance Fatoumata Koné, présidente du groupe "Ecologistes de Paris". "Il va falloir y mettre les moyens pour que cette police municipale soit efficace."

Le "manque d'attractivité" du poste a été pointé du doigt par certains agents. "A Cannes, un policier municipal gagne deux fois plus et il est logé avec sa famille", a confié un inspecteur de sécurité de la ville de Paris (ISVP), souhaitant conserver l'anonymat. "Les conditions salariales et de sécurité des agents ne sont pas toutes réunies", a abondé la députée LR Brigitte Kuster.

A droite, plusieurs élus regrettent enfin que ces nouveaux fonctionnaires ne puissent disposer d'armes létales, ce qui les "envoie au casse-pipe", selon Philippe Goujon, maire LR du XVe arrondissement. "Une arme, c'est dissuasif", estime-t-il.

La mairie de Paris va proposer, dès cette semaine, un concours pour recruter 400 agents externes au service de sécurité de la ville. La nouvelle Ecole parisienne de sécurité, dont Anne Hidalgo a annoncé lundi la prochaine création, prendra en charge la formation.

D'ici à 2026, la ville souhaite se doter de 5.000 agents de sécurité, dont 3.400 policiers municipaux.